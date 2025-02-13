Suriye'nin kuzeyinde yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Şubat’ta Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay’ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesinde 7 Şubat tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahade altında iken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, 13 Şubat tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.