Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist yakalandı.

Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik yürüttüğü bir soruşturmada, Suriye uyruklu bir teröristin İstanbul’da olduğu saptandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Soruşturma dosyasındaki belgelerden yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, örgütün kırsal kadrosu içerisinde faaliyet yürüttüğü ve farklı zamanlarda elde edilen dijital materyallerde kırsalda örgütsel fotoğraflarının tespit edildiği S.J. adlı Suriyeli teröristin İstanbul’da saklandığı istihbaratını aldı. Örgüt üyesinin kaldığı adres tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 3 Eylül’de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan S.J., önceki akşam adli makamlara sevk edildi. PKK/PYD üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı