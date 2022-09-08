Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik yürüttüğü bir soruşturmada, Suriye uyruklu bir teröristin İstanbul’da olduğu saptandı.

Soruşturma dosyasındaki belgelerden yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, örgütün kırsal kadrosu içerisinde faaliyet yürüttüğü ve farklı zamanlarda elde edilen dijital materyallerde kırsalda örgütsel fotoğraflarının tespit edildiği S.J. adlı Suriyeli teröristin İstanbul’da saklandığı istihbaratını aldı. Örgüt üyesinin kaldığı adres tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 3 Eylül’de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan S.J., önceki akşam adli makamlara sevk edildi. PKK/PYD üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.