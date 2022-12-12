Sürücü adaylarına kopya düzeneği satan zanlı tutuklandı

Yalova’nın da aralarında olduğu birçok ilde ehliyet sınavına giren sürücü adaylarına ulaşarak hazırlamış olduğu kopya düzeneğini 7 bin 500 lira karşılığında satan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E Sınavı’na katılan V.A., şüphe üzerine görevliler tarafından oturumdan çıkarıldı. Polisin incelemesinde, şahsın montunun içine monte edilmiş kopya çekme düzeneğinin olduğu belirlendi. Düzenekte dışarıdan gözükmeyen casus kulaklık, montun marka kısmında bulunan D harfinin içine yerleştirilmiş gizli kamera, sistemi besleyen batarya, wifi cihazı ve sim kart olduğu tespit edildi.

Polisin yaptığı çalışmada, düzeneği İstanbul’da ikamet eden H.Ö.’nün tertiplediği ve bu iş karşılığında sürücü adaylarından yaklaşık 7 bin 500 TL aldığı belirlendi. H.Ö.’nün sosyal medya hesapları üzerinden sınava girecek şahıslara ulaştığı, Yalova haricinde farklı illerde de aynı yöntem ile sınavlarda kopya çekildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.