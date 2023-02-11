Sürücü el frenini çekmeyi unuttu, facianın eşiğinden dönüldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unutan sürücü geri döndüğünde aracının kaldırımda buldu.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin Çay Mahallesi Metin Yurtbay Caddesinde meydana geldi. B.K.’ya ait olan 06 BFE 137 plakalı Volkswagen marka aracını yokuş kenarına park etti. Alışveriş için uzaklaşan adam geri döndüğünde aracını kaldırımda buldu. Kaldırıma çarparak durabilen araçta facianın eşiğinden dönüldü. Olay yerine çekici ve vinç getirildikten sonra otomobil kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.