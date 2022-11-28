Sürücülerin tartışması kaza ile sonlanmıştı, o anlar kameraya yansıdı

Kocaeli’de seyir halinde tartışmaya başlayan iki sürücünün idarelerindeki otomobillerin kazaya karışması neticesinde 1’i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başiskele D-130 Karşıyaka sapağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 41 E 9633 plakalı Honda marka otomobil ile Ç.K. hakimiyetindeki 10 ACU 937 plakalı Fiat Marka otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlar birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ö.Ö. kontrolündeki otomobil savrularak, yolcu indiren A.G. idaresindeki 41 FU 441 plakalı Mercedes marka şehirlerarası otobüs ile seramik yüklü paletlerin arasında kaldı. Ç.K. hakimiyetindeki otomobil ise aynı otobüse yandan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Ö.Ö., K.C.S. ve S.T. sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Ö.Ö., K.C.S., Ç.K. ve ismi öğrenilemeyen bir yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan S.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaza yapan iki otomobilin birbirine çok yakın seyrettiği ve çarpışarak sürüklendikleri görüldü.

Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.