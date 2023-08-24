Sürücülerin trafikte inatlaşması kamerada

İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde iki araç sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. Birbirlerine yol vermeyen sürücülerin inatlaşması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. E5 Karayolu Ankara istikametinde iddiaya göre iki sürücü birbirine yol vermeyince tartışma yaşandı. Daha sonra trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek birbirine yakın ilerleyen sürücülerin inatlaşması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde birbirleriyle inatlaşan sürücülerin araçların hızlı bir şekilde ilerlediği ve birbirlerine yol vermediği görülüyor.

Trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan sürücüler bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.