Sürücünün refleksi kazayı böyle önledi

Bursa'da hızla akan trafikte arıza yapan otomobil sol şeritte durdu. Arkadan gelen aracın son anda yaptığı manevra kazayı önlerken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Sürücünün refleksi kazayı böyle önledi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da hızla akan trafikte arıza yapan otomobil sol şeritte durdu. Arkadan gelen aracın son anda yaptığı manevra kazayı önlerken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesinde yaşandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İddiaya göre, şehir merkezinden Mudanya istikametine seyir halinde olan sürücü Güzelyalı girişine yakın noktada arıza sonucu sol şeritte kaldı. Seyir halindeki başka bir araç sürücüsü sol şeritte kalan aracı görünce hem refleks, hem de takip mesafesinin farkıyla kazayı ucuz atlattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.