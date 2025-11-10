Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde ters döndü: 1'i çocuk 3 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde ters döndü. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Kaza, Polatlı-Ankara yolu üzeri İstiklal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FGA 671 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüjde ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 3 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.