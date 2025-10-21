Sürüden ayrılan koyunları kurt telef etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sürüden ayrılan koyunlar kurt saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Kınık Köyü’nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yakup T. isimli vatandaş, sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak üzere meraya saldı. Ancak Dereköy ile Bulduk köyleri arasındaki arazide sürüsünü kontrol ettiği sırada bazı hayvanlarının eksik olduğunu fark etti. Bölgeyi aramaya başlayan üretici, kısa süre sonra 4 küçükbaş hayvanın kurtlar tarafından telef edildiğini, 4 küçükbaş hayvanın ise yaralı olduğunu gördü.

Olay, köyde büyük üzüntü oluştururken, telef olan hayvanlar sahibi tarafından gömüldü.