Sürüşlerde rahatlık sağlayacak bisiklet istasyonlarının montajı sürüyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen '40 Nokta 40 Rota' projesinde montaj işlemleri ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ‘40 Nokta 40 Rota’ projesinde montaj işlemleri ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 40 Nokta 40 Rota projesiyle şehrin bisiklet yollarında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Proje çerçevesinde belediye, belirlenen noktalara bisikletlilere özel bisiklet bankı, bisiklet park durağı, bisiklet sürücülerinin küçük onarımlarını yapabileceği tamir seti ve bisiklet pompası ile bisikletlilere özel çöp kutuları montajı gerçekleştiriyor. Ekiplerin yoğun mesaisiyle devam eden çalışmalar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden başlayarak, Yazlık Kavşağı, Millet Bahçesi, Aziz Duran Parkı, Vagon Park, Beşköprü gibi bölgelerden geçerek Sapanca Gölü kenarından Kocaeli sınırına kadar uzanan bisiklet yollarında uygulanacak.