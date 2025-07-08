Suşehri'nde ilk motosiklet festivali büyük coşkuyla gerçekleşti

Birinci Quick Sigorta Suşehri Motosiklet Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılımla gerçekleşti.

Quick Sigorta’nın destekleriyle düzenlenen Birinci Quick Sigorta Suşehri Motosiklet Festivali, 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde Kılıçkaya Barajı Sosyal Tesisleri’nde, Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılımla gerçekleşti. Manisa, Kocaeli, Hatay gibi şehirlerden gelen motosiklet severler; motocross gösterileri, kortej, konserler ve yöresel lezzetlerle dolu 3 gün yaşadı. Sivas’ın Suşehri ilçesinde ilki düzenlenen festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. İlk gün, motosiklet kulüpleri ile tanışma ve çay ikramı eşliğinde sağlanan sıcak karşılama ile başladı. Kalabalık kortej, 5 Temmuz Cumartesi günü Jandarma Komutanlığı’ndan hareket ederek baraj çevresine kadar uzandı.

Çamurlu arazide gerçekleştirilen motocross aktiviteleri hem motorculara hem izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ayrıca Suşehri’nin yöresel lezzetleri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

"İlk motofest festivalimiz bu"

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, festivali değerlendirerek, "İlk motofest festivalimiz bu. Birçok şehirden motorcularımız geldi, çok da mutlu olduk. Çok güzel bir organizasyona imza atıldı. İlk elin günahı olmaz ama inşallah ilerleyen yıllarda çok daha güzel olacak" diye konuştu.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise "Her şeyden önce şehrimize motofest yapan kardeşlerimize destek verdiği için Quick Sigorta’ya çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel konserler, ikramların olduğu bu festival Suşehri için çok özel" ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta standı sahadaydı

Festival alanında yer alan Quick Sigorta QTruck hem motosiklet tutkunlarının hem de ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Stantta sunulan sürpriz hediyeli yarışmalar, sohbetler ve bilgilendirme oturumları renkli hatıraların yaşanmasına imkan tanıdı. Festival sonrası Quick Sigorta ekibi, Sivas merkezdeki acente ziyaretlerinin ardından 10 Temmuz’da Koyulhisar’da açılacak itfaiye binası töreni için bölgede kalmaya devam edecek.

Sonraki adres Kelkit Vadisi’nin en güçlü itfaiye aracı ve itfaiye hizmet binası açılışı

Quick Sigorta’nın bölgedeki yolculuğu, 10 Temmuz’da Koyulhisar’daki Yurdagül Uluçeçen ve Erol Uluçeçen itfaiye aracı ve itfaiye hizmet binası açılışıyla devam edecek. Öte yandan yaz boyunca sürecek etkinliklerle motosiklet tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek. Bir sonraki motosiklet festivali durağı ise 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Birinci Quick Sigorta Kadirli Motosiklet Festivali olacak.