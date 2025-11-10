Susurluk-Bandırma karayolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Susurluk-Bandırma karayolu Aksakal Mahallesi Işıklar mevkiinde meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 17 AGN plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 CYT 76 plakalı tıra ışıklarda arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolculardan N.Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü A.Ş. hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.Ş., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, N.Ş.’nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.