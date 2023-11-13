Susurluk-Bandırma karayolunda sis etkili oldu
Susurluk-Bandırma arası D-565 karayolunda etkili olan sis, yağmurla birleşince sürücülere zor anlar yaşattı.
Susurluk-Bandırma arası D-565 karayolunda etkili olan sis, yağmurla birleşince sürücülere zor anlar yaşattı.
Bugün öğle saatlerinde, D-565 karayolu üzerinde meydana gelen yoğun sis ve şiddetli yağmur, araç sürücüleri için görüşü olumsuz etkiledi. Trafikte kısa süreli aksamalara neden olan bu olumsuz durum uzun sürmedi.
Sis kısa süre içinde etkisini kaybederken, yağmur ise gün boyu bölgede etkili olmaya devam etti.