Susurluk'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Susurluk'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk-Bursa istikametinde seyreden 35 CKY 750 plakalı araç ile 34 FEJ 216 plakalı araç çarpıştı. Kazada, 35 CKY 750 plakalı aracın sürücüsü Y.A. yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan N.A. ağır yaralandı. Diğer aracın sürücüsü F.I.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen Susurluk İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.