Susurluk'ta kazı yapan şüpheliler yakalandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Susurluk'ta kazı yapan şüpheliler yakalandı.
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca,kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde,Susurluk ilçesinde izinsiz kazı yapılacağının tespitinin yapılması üzerine bölgede yapılan operasyonel faaliyet sonucu;1 adet çekiç, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet murç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet kova ve 1 adet su bulma cihazı ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.