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- Susurluk'ta PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı
Susurluk'ta PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Balıkesir ili Susurluk ilçesi Göbel Mahallesinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlerine başlanıldı.