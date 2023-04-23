Susurluk'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Susurluk'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesinde Buzağılık mahallesi 41 AFR 573 plakalı otomobil sürücüsü K.E. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü Susurluk İtfaiye Ekipleri kurtararak 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim etti. Hafif yaralı olarak yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.