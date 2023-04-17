Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Balıkesir-Bandırma Kara Yolu Balıkesir istikameti Susurluk Göbel Fide Fabrikası önünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Balıkesir’in Susurluk ilçesi Balıkesir-Bandırma Kara Yolu Balıkesir istikameti Susurluk Göbel Fide Fabrikası önünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, 41 TA 354 plakalı kamyonetin sürücüsü H.E direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kamyonet içerisinde sıkışan H.E. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.