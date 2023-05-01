Susurluk'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Aziziye virajı Mevkii'nde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Susurluk'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Aziziye virajı Mevkii’nde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa otoyolunda Bursa istikametine doğru seyir halinde olan H.A idaresindeki 80 FN 313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araç içerisinde yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.