Susurluk'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Aziziye virajı Mevkii'nde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Aziziye virajı Mevkii’nde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Balıkesir-Bursa otoyolunda Bursa istikametine doğru seyir halinde olan H.A idaresindeki 80 FN 313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araç içerisinde yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.