Susurluk'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Susurluk'taki orman yangınına müdahale sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Günaydın Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde arazide çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına karadan itfaiye ve orman ekipleri, havadan ise helikopterler müdahalede bulundu. Gün batımına kadar helikopterler sortilerini gerçekleştirirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb