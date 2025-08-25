Susurluk'taki orman yangınına müdahale sürüyor
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Balıkesir’in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Günaydın Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde arazide çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına karadan itfaiye ve orman ekipleri, havadan ise helikopterler müdahalede bulundu. Gün batımına kadar helikopterler sortilerini gerçekleştirirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.