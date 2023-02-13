Susuz'daki çadırlar depremzedelere gönderildi

Susuz'da çadırlar toplanarak depremzedelere gönderildi.

Susuz'daki çadırlar depremzedelere gönderildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Susuz’da çadırlar toplanarak depremzedelere gönderildi.

Kars Valiliği koordinesinde Susuz’a bağlı köylerdeki tüm çadırlar jandarma, Özel İdare ve vatandaşlar toplandı.

Toplanan çadırlar kamyonlara yüklenerek Adıyaman’ın Tut ilçesinde depremzedelerin kullanması için yola çıktı.

Susuz Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yardımda bulunan tüm köylerimize, muhtarlarımıza, gönüllü vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.