Süt toplama tankları mercek altında

Kırklareli’nin Vize ilçesindeki süt toplama tanklarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu koordinesinde teknik personelce yapılan denetimlerde, çiğ sütün güvenilir şekilde üretilmesi, muhafazası ve piyasaya arzı, gıda işletmelerinin hijyen ve teknik şartlara uygunluğu, süt toplama tanklarının gıda ile temasa uygun malzemeden olması gibi hususlar kontrol edildi.

Ekipler ayrıca, süt tanklarının kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olması, temizlik–dezenfeksiyon kayıtları, haşere ve çevresel bulaşma riskleri, çiğ sütün +4 °C veya altında muhafazası, tanklarda sıcaklık ölçer ve kayıt sistemi, sütün başka maddelerle bulaşma riskinin önlenmesi, tankın sadece süt için kullanılması gibi kıstaslara dikkat edilip edilmediğini de kontrol etti.