Süt üreticilerinden depremzedelere süt desteği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem bölgesine yardımlar çığ gibi büyürken Tepecik Mahallesi Büyükbaş Süt Üreticileri, depremzede vatandaşlara 1 ton çiğ süt 1 ton peynir yapılabilmesi için toplam 2 ton süt bağışladı.

Süt üreticilerinden gelen 1 ton süt, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde şişelere doldurularak, ilçede bulunan 220 depremzede ailenin kapılarına tek tek bırakıldı. 1 ton sütten elde edilen doğal peynirlerde depremzede ailelere ulaştırılmak için gün sayıyor. İlçede yaşayan tüm depremzedelere destek olan Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesiyle, depremzedelerin yeni hayatlarında, giyim, barınma, gıda gibi ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde sağlayarak, deprem bölgesinden gelen vatandaşların yaralarını hızla sarmalarına yardımcı oluyor.

Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla Hatay Arsuz’a görevlendirilen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Hatay görevlendirmesi dönüşü tüm ilçe etkinliklerini iptal edip, tüm yardımları ve destekleri ilçede bulunan depremzedelere ve deprem bölgesine çevirmişti. Sevgi ile bu yaraların sarılacağını dile getiren Başkan Kanar, "Deprem bölgesine ve ilçemize gelen depremzedelere yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yaralar sevgi ile sarılacak" ifadelerini kullandı.