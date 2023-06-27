Sütlük Köyü Muhtarı Basri Değirmenci hayatını kaybetti
Bilecik merkeze bağlı Sütlük Köyü Muhtarı Basri Değirmenci hayatını kaybetti.
Bilecik merkeze bağlı Sütlük Köyü Muhtarı Basri Değirmenci hayatını kaybetti.
Uzun süredir yakalandığı amansız hastalığı ile mücadele eden Değirmenci, evinde hayatını kaybetti. Değirmenci’nin cenazesi öğle namazına müteakip köy camisinde kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, muhtarlar ve sevenleri katıldı.