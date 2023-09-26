Suuçtu Şelalesi'ndeki bakım çalışmaları başladı

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunan Mustafakemalpaşa’nın Suuçtu Şelalesi seyir terasında genel bakım çalışmaları başladı.

Mustafakemalpaşa ilçesinin turistik cazibe noktalarından biri olan Suuçtu Şelalesi’nin seyir terası, yeni ve güzel görünümüne kavuşması için çalışmalara başladı. Mustafakemalpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri personelleri bakım ve onarımları hassasiyetle sürdürüyor. Hazırlanan proje çerçevesinde yenilenen terasta ahşap, kent mobilyaları, çöp kovaları, lavabolar ve trabzanların boyanma çalışmaları ile seyir terası yeni ve konforlu görüntüsüne kavuşacak.

Mustafakemalpaşa’nın sembolik noktalarından biri olan Suuçtu Şelalesi yenilenen görünümüyle Mustafakemalpaşa halkının ve turistlerin hizmetine sunulacak. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Mustafakemalpaşa’nın sembolik noktalarından biri olan Suuçtu Şelalesi seyir terası, hava şartları sebebiyle yıpranan ahşap ve kent mobilyalarını personellerimiz işbirliği ile yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suuçtu Şelale’mizin güzelliğine yakışır seyir terasımız binlerce turiste ev sahipliği yapmaya devam edecek" dedi.