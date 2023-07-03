Suuçtu Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan tabiat harikası Suuçtu şelalesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğradı.

Bursa’nın önemli destinasyon alanlarından biri olan şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkına bayram süresince 25 bin araç girişi olurken günü birlik gelen yerli ve yabancı 60 binden fazla ziyaretçi, tatil süresince fotoğraf çektirip, doğa yürüyüşü yaparak bayramın güzelliğini doyasıya yaşadı.

38 metre yükseklikten dökülen eşsiz doğa harikası Suuçtu Şelalesi, etrafını saran kayın ağaçları, serin ve temiz havası ile dikkat çekiyor. Suuçtu şelâlesi ziyaretçiler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edilirken Şelâle, yerli ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin ve fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Suuçtu Şelalesi, bayram süresince ziyaretçilerini büyüleyen doğal güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi. Suuçtu Şelalesi özellikle tatil dönüşü İstanbul-İzmir Karayolunu kullananların da tercih ettiği konaklama noktası oldu. Binlerce ziyaretçi şehir stresinden uzaklaşıp huzuru ve güzellikleri doğada bulma fırsatı yakaladı” dedi.