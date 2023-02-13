Suudi Arabistan'dan deprem bölgesine 7 uçak dolusu yardım

Kral Salman Yardım Kuruluşu Deprem bölgelerine 7 uçak dolusu medikal malzeme ağırlıklı insani yardım gönderdi.

Gaziantep Havalimanına inen uçaklarla getirilen malzemeler tırlarla yardım bölgelerine gönderildi. Kral Salman Yardım Kuruluşu Müsteşarı Samer Jiaily bu kötü günlerde kardeş Türkiye’ye yardımcı olmaya geldiklerini belirtti.

Kral Salman Yardım Kuruluşu Müsteşarı Samer Jiaily, “Suudi Arabistan’dan 7 uçakla Türkiye ve Suriye’ye destek olmak için geldik. Kral Salman’ın direktifleriyle bu kötü günlerinde kardeşimiz Türkiye’ye yardımcı olmak için geldik. Bu uçaklarda medikal teknik malzemeler var. Bunları bir an evvel sahaya yollayacağız. Ayrıca arama kurtarma ekiplerimizin kullanacağı araçlar var. Uçaklarımızda ağırlıklı olarak insani yardım malzemeleri ve medikal malzemeler var. Biz sahayı gezdik ve bu yardımların devam etmesi kanaatine vardık. Bu hava köprüsü sürecek” diye konuştu.