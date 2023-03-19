Suudi Arabistan Grand Prix'sinde kazanan Sergio Perez

Formula 1’de sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix’sini Red Bull’un Meksikalı pilotu Sergio Perez kazandı.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1’de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde yapıldı. 6 bin 174 metrelik uzunluğundaki Corniche Pisti’nde 50 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı Red Bull’un Meksikalı pilotu Sergio Perez kazandı. Pole pozisyonda başlayan Perez bu sezon ilk kez yarış kazandı. Yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci tamamladı. Aston Martin’in deneyimli pilotu Fernando Alanso yarışı üçüncü olarak bitirdi fakat 10 saniye cezasından dolayı Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell üçüncü ilan edildi. Russell böylece bu yıl ilk kez podyuma çıktı.

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avustralya’da gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan Grand Prix’si sonrasında oluşan pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 44 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 43 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 27 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 21 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 20 puan

5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 87 puan

2 - Mercedes: 41 puan

3 - Aston Martin: 35 puan

4 - Ferrari: 26 puan

5 - Alpine: 8 puan