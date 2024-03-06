Suudi Arabistan'ın mühendis kızları geliyor

Limak Vakfı, 8’inci yılını geride bırakan ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesini ülke sınırlarının dışına taşımaya devam ediyor. Limak Şirketler Grubu’nun yurt dışında Global Engineer Girls (GEG) adıyla sürdürdüğü projenin Suudi Arabistan ayağı resmen başladı.

Limak Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Limak Vakfı, 8’inci yılını geride bırakan ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesini ülke sınırları dışına taşımaya devam ediyor. Kadınların STEM alanlarına katılımını teşvik etmeyi amaçlayan öncü bir girişim olan ve küresel bir harekete dönüşen Global Engineer Girls (GEG) Projesi, Suudi Arabistan’da başladı. Limak Şirketler Grubu, Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanlığı ve Prenses Nourah bint Abdulrahman Üniversitesi ortaklığında, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da açılış töreni düzenlendi.

Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih himayesinde, Limak Şirketler Grubu liderliğinde gerçekleştirilen törene, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Prenses Nourah bint Abdulrahman Üniversitesi temsilcileri ve Suudi yetkililer katıldı. Proje kapsamında, Suudi Arabistan’ın mühendislik sektöründe kapsayıcılığı ve fırsatları teşvik etmeye yönelik ortak çalışma konusunda anlaşıldı.

Arabistan’da önemli bir misyon üstlenecek

Yapılan açıklamaya göre GEG, halihazırda farklı ülkelerdeki faaliyetleri ve deneyimleriyle, Suudi Arabistan’ın 2023 Vizyonunu desteklemeyi ve ülkenin mühendislik sektöründe yetişen uzmanların yetkinliklerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Dünya Kadınlar Günü’nün bu yılki "Kapsayıcılığa İlham Ver" teması ile aynı doğrultuda faaliyetlerine devam eden GEG’in Suudi Arabistan lansmanı, ülkede çeşitliliğin ve kadınları iş hayatında güçlendirmenin teşvik edilmesi adına da büyük öneme sahip. Pek çok kadının mühendislik eğitimi almayı tercih ettiği Suudi Arabistan’da, kadınların STEM alanındaki kariyerlerini destekleyen programla, Prenses Nourah bint Abdulrahman Üniversitesi’nde yüksek mühendislik eğitimi alan genç kadınların eğitimlerinde ve gelecekteki kariyerlerinde başarılı olmaları hedefleniyor.

Katılımcıların, alanlarında deneyimli profesyonellerden rehberlik aldığı bir mentörlük programı da içeren GEG, kişiye özel gelişim planları ve beceri eğitim programlarıyla katılımcıların mesleki yeteneklerini ve öz güvenlerini artırıyor. GEG bu doğrultuda, genç kadınlara mühendislik kariyerlerinde başarılı olmaları için ilham vermeyi ve destek sağlamayı, böylece mühendislik sektörünün Suudi Arabistan’da ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

“Heyecanımızı, deneyimimizi ve bilgimizi paylaşıyoruz”

GEG’in kurucusu, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, programın küresel ölçekte büyümesinden duyduğu sevinci şöyle dile getirdi:

"Limak Şirketler Grubu olarak, olumlu etki oluşturma konusunda heyecanlıyız; deneyim ve bilgimizi faaliyet gösterdiğimiz toplumlarla ve genişlediğimiz bölgelerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu nedenle, GEG’in Suudi Arabistan lansmanı, mühendislikte çeşitliliği teşvik etme ve mühendis olmayı hayal eden dünya çapındaki genç kadınlar için olumlu sonuçlar elde etme noktasındaki kararlılığımızı gösteriyor. Buradaki katılımcılarla tanışmak, onların hikâyelerini ve hayallerini dinlemek gerçekten harikaydı. Mühendisliğe olan tutkularına tanık olmak bizleri de heyecanlandırdı. Girişimimizi genişleterek, onlar gibi daha fazla genç kıza STEM alanında kariyer yapmaları için ilham vermeyi ve böylece herkes için daha yenilikçi, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."