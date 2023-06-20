Suudi Arabistan, turizmde yaz kampanyasını başlattı

Suudi Arabistan, turizmde "uzağa gitme... Suudi Arabistan’ın ruhu" sloganıyla yaz kampanyasını başlattı. Bu kampanya, yıl boyunca bölgenin en önemli destinasyonlarından biri olarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Ülkenin Asir bölgesi, büyüleyici dağları, pitoresk doğası, serin atmosferi ve heyecan verici deneyimleriyle gözde bir destinasyon haline geldi. Taif’te meyvelerin ve güllerin büyüleyici atmosferi ziyaretçilerini karşılarken, Kızıldeniz’in gözde şehirlerinden biri olan Cidde zengin çarşılarıyla ünlü. Burada Orta Doğu’nun yerel ürünleri ve el sanatları bulunabiliyor. Cidde’de birçok tarihi ve kültürel mekan da bulunuyor. Eski şehirde yer alan tarihi yapılar, camiler, kaleler ve müzeler, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

Cidde ayrıca çevresindeki eğlence ve keyif mekanlarıyla da ünlü. Restoranlarda yerel ve uluslararası mutfağın lezzetleri denenebiliyor. Ayrıca Cidde’nin takviminde çeşitli etkinlikler, festivaller ve sergiler de yer almaktadır.

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere gibi iki kutsal şehir, müslümanların umre ve hac için ziyaret ettikleri iki şehir. Bu iki şehir, müslüman turistlerin Suudi Arabistan’daki turları sırasında ziyaret edilebilecek önemli noktalar haline gelmiştir. Bu destinasyonlar, zengin deneyimler, görülmesi gereken yerler ve büyüleyici atmosferleriyle de ünlü.