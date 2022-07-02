SUV ve crossover araçlara ilgi arttı

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Müdürü Dinçer Kılıç, son yıllarda SUV ve crossover araçlara ilginin arttığını söyledi.

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  • 02.07.2022 09:59
  • Güncelleme: 02.07.2022 13:58
SUV ve crossover araçlara ilgi arttı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Müdürü Dinçer Kılıç, son yıllarda SUV ve crossover araçlara ilginin arttığını söyledi.

SUV ve crossover araçların pek çok özelliği bir arada sunması ile pazar paylarını oldukça arttırdığını vurgulayan Kılıç, “Küresel ekonomi ve toplum değiştikçe, bu değişiklikler bireylerin araç tercihlerini de etkiliyor. Bu tercih değişiklerinin başında SUV ve crossover araçlara olan ilginin oldukça artmasını görmekteyiz. Araç sektöründe son dönemlerde oldukça popüler olan SUV ve crossover hem ülkemizde, hem de dünyanın diğer bölgelerinde sıklıkla tercih ediliyor. ‘Sport Utility Vehicle’ kelime grubunun kısaltılmasından elde edilen SUV tabiri, spor amaçlı araç anlamına gelirken, crossover tabiri SUV ve binek araçların birleşimi bir araç türünü ifade etmekte. Binek araçlara göre sağladığı pek çok fayda sayesinde SUV ve crossover araçlara olan ilgi gün geçtikçe artmakta” dedi.

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SUV ve Crossover araçların engebeli yollardaki avantajlarından bahseden Kılıç, “Araçlarımızla yol alırken maalesef sürekli düzgün yapılı yollarda ilerleyemiyoruz. Şehir içinde yollar genelde düzgün olsa da oluşmuş çukurlar ya da hız azaltmak amacıyla oluşturulan tümsekler araçları zorlayan etmenler olabilirken, sürüş konforumuzu da azaltmakta. Bazen kaldırım gibi küçük yüksekliklere de çıkmak gerekli olabiliyor. Bu ve bunun gibi durumlarda SUV ve crossover araçların avantajları kendini göstermeye başlıyor. Yerden yüksek oldukları için engebeli yollarda da maksimum konforla rahatlıkla hareket edebiliyor, küçük hendeklerden geçerken aracın altını vurma gibi durumlardan da korunabiliyor” diye konuştu.

SUV ve crossover araçların diğer avantajları hakkında konuşan Kılıç, “SUV ve crossover araçların, engebeli yollarda sunduklarına ek olarak pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunların en başında sedan ve hatchback araç tiplerine göre çok daha yüksek ve geniş olmalarının bir getirisi olarak içerisindeki yaşam alanlarının son derece geniş olması gelmekte. Tabi ki bu geniş iç hacim, geniş bir bagaj anlamına da gelmektedir” şeklinde konuştu.

Etraftan pek çok uyaranın geldiği sıkışık trafikte aracın geniş bir görüş alanına sahip olmasının öneminin altını çizen Kılıç, “Özellikle şehir için trafiğinde geniş görüş açısı kimi durumlarda hayati önem kazanabilir. Yandan bize yaklaşan insan ya da araçları, araca göre daha yüksek konumda olan cisimleri ve daha fazlasını en kısa sürede fark etmemiz gerekir. Küçük bir ön camı bulunan ve yan camları yetersiz olan araçlarda görüş kısıtlanır. SUV ve crossover araçların sunmuş olduğu geniş görüş açısı oldukça büyük bir avantajdır. Bu araçların geniş görüş açıları sayesinde pek çok kazanın önlenmesi ve daha güvenli bir şekilde yolculuk etmek mümkündür” dedi.

İHA

Editör
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