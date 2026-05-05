Suya gömülen araçta anne ve oğlu mahsur kaldı, ekipler seferber oldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası suyla dolan hızlı tren alt geçidinde araçlarıyla mahsur kalan anne ve oğlu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda panik yaşayan anne hastaneye sevk edildi.

Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi’nde sağanak yağış ve sel sebebiyle suyla dolan hızlı tren alt geçidinden 54 RE 105 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracıyla geçmeye çalışan M.Ö., biriken suyun derinliğini hesaplayamayınca aracıyla birlikte alt geçitte mahsur kaldı. Araçta bulunan annesi F.Ö. ile birlikte panik yaşayan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Pamukova İtfaiye Grup Amirliği, jandarma, sağlık ekipleri ve belediyeye ait iş makinesi sevk edildi. Alt geçitte yarıya kadar suya gömülen araçtaki anne ve oğlu, itfaiye ekipleri ile iş makinesinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kurtarma sırasında büyük korku yaşayan anne F.Ö., şok geçirmesi üzerine sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından alt geçit, ekipler tarafından tedbir gayesiyle trafiğe kapatıldı.