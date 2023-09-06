Suya gömülen MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul’da sel sularının etkisiyle büyük çapta hasar alan MASKO Mobilyacılar Sitesi’ndeki temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde sele yola açmış, Başakşehir’de bulunan MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde bir çok iş yeri kullanılmaz hale gelmişti. Yüksekliği yaklaşık 3 metreyi bulan su taşkınında çoğu iş yerlerinin camları basınç nedeniyle patlamış, iş yerlerindeki mobilyalar su içinde kalırken bazı araçlar ise selle birlikte sürüklenerek iş yerlerinin içine girmişti.

Başakşehir Belediyesi yetkilileri ve site yönetimi bölgede hasar tespit çalışması yaparken, esnaf ise işyerlerini temizlemek için hummalı bir çalışma başlattı. Büyük çapta hasarın meydana geldiği iş yerlerinde çalışmalar sürerken, esnafın hortumlarla dükkanların içini yıkadığı, süpürgeler yardımıyla çamur yığınını dükkanlarından çıkardığı görüldü.