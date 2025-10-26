Suyu plastikten arındıran proje BUÜ'de hayata geçirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü tarafından Türkiye Çevre Ajansı’nın desteğiyle yürütülen "Suyunu Plastikten Arındır" projesi kapsamında kampüs genelinde 7 içme suyu alanı oluşturuldu. Açılışta öğrencilere çevre dostu su mataraları hediye edilerek, tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına dikkat çekildi.

Sıfır atık hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen BUÜ, plastik kirliliğini önlemenin yanı sıra öğrencilerin hijyenik ve ücretsiz içme suyuna erişimini kolaylaştıracak özel bir projeyi daha hayata geçirdi. Türkiye Çevre Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında kurulan içme suyu alanları, kampüsün farklı noktalarına yerleştirildi.

Proje genişletilecek

Projenin açılış törenine katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sürdürülebilir kampüs hedeflerine ilerlerken bir yandan da öğrencilerin ve çalışanların sağlığını destekleyecek faaliyetlerde bulunmaya gayret ettiklerinin altını çizdi. Görükle Kampüsü’nde başlatılan çalışmanın, farklı kampüslerde de yaygınlaşması için görüşmelere devam ettiklerini söyleyen Rektör Yılmaz, projede emeği bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Öğrenciler güvenli, sağlıklı ve çevre dostu şartlarda su içecek

Kampüsün farklı noktalarına 7 içme suyu alanı oluşturduklarını hatırlatan Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Kaya ise öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yeni içme suyu alanlarında sıcağa, soğuğa ve darbeye karşı dayanıklı malzemeler kullanıldığını açıkladı. Sistemlerde su arıtma ve tasarruf teknolojileri kullanıldığını da aktaran Doç. Dr. Yasemin Kaya, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve çevre dostu şartlarda su içmesini hedeflediklerini vurguladı. Kaya ayrıca, desteklerinden dolayı Türkiye Çevre Ajansı’na, BUÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na ve BUÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teşekkürlerini iletti.

Projeyle birlikte kampüste tek kullanımlık plastik şişe tüketiminin azaltılması ve sürdürülebilir kampüs vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.