Szymanski'den 1 gol, 1 asist

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Twente karşısında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Szymanski'den 1 gol, 1 asist
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Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Twente karşısında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan Sebastian Szymanski, performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. İlk golde Oosterwolde’ye asisti yapan Polonyalı futbolcu, ikinci golün sahibi oldu.

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Yeni sezon öncesi sarı-lacivertli takıma transfer olan Szymanski, Süper Lig ve Konferans Ligi’nde toplam 7 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki futbolcu Twente karşısında 84. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.