T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır: 'TEKNOFEST için farklı ülkelerden talepler geliyor'

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST’in yurt dışında farklı ülkelerde düzenlenmesine ilişkin, “Çok fazla farklı ülkelerden talepler geliyor. Biz de bunları değerlendiriyoruz. Benzer bir yapının yurt dışında festivali gerçekleştirecek kurumlarca oluşturulması gerekiyor. Bu bizim için biraz daha kritik bir nokta. Bu çerçeve oluşturulduktan sonra bizler festivalimizi seve seve gerçekleştiriyor olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100’üncü yılında teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Dördüncü gününde de onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan TEKNOFEST, binlerce vatandaşı ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, yaptığı değerlendirmede TEKNOFEST Ankara’nın açılışını büyük bir coşkuyla yaptıklarını, katılımın beklentilerin çok üzerinde yoğun bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi.

Hıdır, TEKNOFEST’e katılım sayısının hafta sonu daha da artacağı yönünde beklentileri olduğunu belirterek, “Zorlu bir çalışma süreci. Yoğun bir tempo içerisindeyiz, arkadaşlarımız gece gündüz fedakarca çalışıyorlar. Burada ziyaretçilerimizle, halkımızla birlikte bir aradayız. TEKNOFEST şu an oldukça güzel, eğlenceli, dolu dolu geçiyor” dedi.

“Festivalin kapanışıyla resmi rakamları paylaşıyor olacağız”

TEKNOFEST çerçevesinde 260’dan fazla stant, 400’den fazla da etkinlik alanı bulunduğunu aktaran Hıdır, “Gelen ziyaretçilerimiz tüm bu etkinliklere dahil olabiliyorlar. Bu anlamda da alana girdikten sonra daha keyifli, güzel vakit geçirdiklerini söyleyebilirim. Ankara özellikle memur şehri olduğu için hafta içi katılım diğer günlere oranla düşük. Hafta içi gelemeyen ziyaretçilerimiz de genellikle cumartesi ve pazar günü yoğun katılım göstereceklerdir. O noktada da inşallah festivalimizin kapanışıyla birlikte resmi, net rakamları paylaşıyor olacağız” diye konuştu.

Hıdır, TEKNOFEST Ankara’ya yapılan online ziyaretçi başvurusunun İstanbul’dakine göre daha fazla olduğunu vurguladı.

“TEKNOFEST İzmir’de 27 Eylül’de kapılarımızı açacağız”

İzmir’de mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST’in Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Hıdır, şöyle devam etti:

“TEKNOFEST İzmir için hazırlıklarımız 2020 yılında başlamıştı. Bizim festivali hazırlığımız, kurgularımız, alan planlamalarımız, burada görev alacak ekiplerin, çalışacak alt firmalarımızın belirlenmesi gibi süreçler aslında 365 gün. Halihazırda ekiplerimizin bir kısmı İzmir için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Buradaki alanımızı toparladıktan sonra çadırlarımız tamamen İzmir’e hızlı bir şekilde geçiş yapacak, orada kurulumumuz başlayacak. Orada da inşallah 27 Eylül’de kapılarımız İzmirli ziyaretçilerimize açacağız.”

“Farklı ülkelerden talepler geliyor”

TEKNOFEST’in yurt dışında gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara dair de bilgiler veren Hıdır, “Çok fazla farklı ülkelerden talepler geliyor. Azerbaycan’da da bildiğiniz üzere ilkini gerçekleştirdik, oradan tekrar ikincisini yapma üzerine birtakım talepler geliyor. Özbekistan’dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geliyor. Bizler de bunları değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benzer yapının yurt dışında kurumlarca oluşturulması gerekiyor”

Hıdır, TEKNOFEST’in yurt dışında yapılmasının daha da yaygınlaştırılması için organizasyona dahil olacak paydaşların, kurum ve kuruluşların da istek ve arzulu olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Çünkü bu çok büyük bir organizasyon. Bizim İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de çok fazla paylaşımız var. Bu işin 120’den fazla paydaşı var. Üniversiteler, ülkemizin önde gelen teknoloji geliştiren firmaları, medya paydaşlarımız, bakanlıklarımız bu işin bir parçası. TEKNOFEST bunun bir çatı organizasyonu, bir platform, bu işi sahiplenecek ana bir kurum. Biz nasıl burada T3 Vakfı olarak TEKNOFEST’in öncülüğünü yapıyorsak, bu kadar paydaşlarla birlikte güzel bir atmosferde bir organizasyon, koordinasyon süreci yürütüyorsak benzer bir yapının da yurt dışında festivali gerçekleştirecek kurumlarca oluşturulması gerekiyor. Bu bizim için biraz daha kritik bir nokta. Bu çerçeve oluşturulduktan sonra bizler tabii ki orada seve seve festivalimizi gerçekleştiriyor olacağız.”