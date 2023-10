TAB Gıda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

TAKİP ET

Türkiye’de işlettiği 1500’ü aşkın restoranla sektöründe önemli konumda bulunan yerli şirket TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin payları, yoğun taleple sonuçlanan hala arz sonrasında, 26 Ekim tarihinde TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Türkiye’de TL bazında bugüne kadar yapılan en büyük halka arza imza atan TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye tarihinin en büyük yapılarından Atatürk Barajı’nı hayata geçiren Ertuğrul Kurdoğlu’nun kurduğu şirketin mirasını 29 yıldır başarılarla sürdürüyor. Dünyaca ünlü ve kendi oluşturduğu markaları yerli bir şirketi olarak ülkedeki tüketicilerle en iyi hizmet anlayışıyla buluşturan TAB Gıda, talep toplama sürecinde karşılaştığı yoğun ilgiyle Türkiye’de rekorlardan birine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 22 bini aşkın çalışanıyla istihdama ve ekonomiye katkılarını hız kesmeden sürdüren TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 130,00 TL’den talep toplandı. Satışa sunulan 52 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6,8 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 20,09 olarak gerçekleşti. TAB Gıda’ya kurumsal yatırımcılardan 4,2 kat, bireysel ve Grup çalışanlarından oluşan yatırımcılardan ise 2,1 kat talep geldi. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmış oldu. Dağıtım sonucunda, planlandığı şekilde payların yüzde 78,1’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si de yurt içi kurumsal yatırımcılara, kalanı Grup çalışanlarına tahsis edildi. TAB Gıda payları 26 Ekim tarihinde TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

“Bu topraklarda doğup ülkemizin milli gururu haline geldik”

Halka arz ile ilgili açıklama yapan TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, “Bugün, ülkemiz ekonomisinin gelişmesine gururlu bir katkı sunuyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük başarılarından biri olan, dünyanın 6’ıncı, Türkiye’nin en büyük rezerv kapasitesine sahip Atatürk Barajı’nı hayata geçiren babamız Ertuğrul Kurdoğlu’nun bize öğrettiği ilkelere bağlı kalarak, ülkemize her zaman en iyi hizmeti sunmaya, dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. TAB Gıda için yola yaklaşık 30 yıl önce kardeşim Korhan ile birlikte çıktık. Bugün, tamamen yerli bir şirket olan TAB Gıda olarak Türkiye’de 22 bin istihdamla kocaman bir aile olduk. Şimdi Türkiye tarihinde bir rekora imza atıyoruz. Ülkemizde daha iyi hizmet etmek adına ailemizi yeni yatırımcılarımızla birlikte daha da büyüteceğiz. Bu yolda bize inanıp güvenerek halk arzda şirketimize yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün beş global ve iki de kendi oluşturduğumuz marka olmak üzere toplam yedi markayı başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Sadece Türkiye’de üretim yaparak, yüzde 100’e yakın yerli üretimle hazırlayıp sunduğumuz ürünlerle, milli değerlerimizin her zaman arkasındayız. Zengin portföyümüzdeki ürünlerle, restoranlarımızla ve dijital kanallarımızla müşterilerimize lezzetli, kaliteli ve güvenli gıdayı hızlı ve en modern haliyle ulaştırmak için kendimizi geliştiriyoruz. Bu topraklarda doğup ülkemizin milli gururu haline gelen bir şirket olarak, her zaman yenilikçi, üretken ve öncü olmak için çalışıyoruz. Bunun bir göstergesi olarak, halka arzımıza yaklaşık 5 milyonu aşkın yatırımcının gösterdiği rekor ilgi ve güvenin karşılığını temsil ediyor ve daha hızlı büyüme yolunda bize cesaret veriyor. Halka arzımızın, ülkemize, sermaye piyasalarımıza ve yatırımcılara hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Restoran sayımızı ve istihdam gücümüzü artıracağız”

TFI TAB Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu ise halka arzla ilgili şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı ve değerli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. TAB Gıda olarak 30 yıla yakın tarihimizde, ülkemizin adını daha da yükseklere taşıyan birçok kilometre taşımız oldu, sektörde ilkleri gerçekleştirdik. Hızlı servis restoran sektörünün lideri olduk. Deneyimimizle sektörde işletme standartlarını belirledik ve pazar trendlerini şekillendirdik. Yüzde 100’e yakını ülkemizde üretilen malzemelerle, dünya markalarını ve kendi markalarımızı daha da ileri taşıdık. Ülkemizdeki ekonomiye, istihdama ve hızlı servis restoran sektörüne katkılarımızla, ülkemizin milli gururu haline geldik ve bugün, Türkiye tarihinin TL bazında en büyük halka arzına imza attık. 5 milyonu aşkın talep sayısı ile yine bir rekor kırdık, en büyük talebi topladık. Haklı olarak mutluyuz ve gururluyuz. Bu duyguları bize yaşatan yetkinliklerimizin farkındayız, bunları daha da güçlendireceğiz. Yerli ve bu topraklara gönülden bağlı bir şirket olarak, kendi markalarımızı oluşturmanın yanında dünya markalarını yönetme ve geliştirme kabiliyetimizle kendimizi geliştiriyoruz. Et, ekmek ve patates gibi birçok tedariki kendi içerisinde çözen TFI Ekosistem Şirketleri’nden aldığımız güçle uzun dönemde ülkemize ve şirketimize değer oluşturan operasyonlarımızı büyüteceğiz. Halka arzımızla birlikte yeni yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve cesaretle daha da güçleneceğiz. Misafirlerimize sunduğumuz kaliteli hizmetleri üretici, yenilikçi, uyarlanabilir yöntemlerle geliştireceğiz. Restoran sayımızı ve istihdam gücümüzü artıracağız. Dijital yatırımlarla daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunacağız. Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi olarak yatırımcılarımızla yeni ufuklara yelken açıyoruz. Halka arzımızın, ülkemizin ekonomisine, sermaye piyasalarımıza ve tüm yatırımcılarımıza büyük fayda sağlamasını temenni ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza gösterdikleri güven ve destek için bir kez daha içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”