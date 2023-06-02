TABA-AmCham Kamu İlişkileri Direktörlüğüne Avukat Meltem Banko getirildi

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Kamu İlişkileri Direktörlüğü görevine Avukat Meltem Banko getirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın girişimleriyle 1987 yılında kurulan ve Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Dernek statüsü verilen kısa adı TABA-AmCham olan Türk Amerikan İş Adamları Derneği’nde Kamu İlişkileri Direktörlüğü görevine getirilen Avukat Meltem Banko, TABA-AmCham ile yetkili otoriteler ve reel sektör arasında iletişim kanalı olmayı hedeflediklerini belirterek, TABA-AmCham’ın ülkenin ticari alandaki kurumsallığını en öteye taşımak için ittirici bir kuvvet olduğunu bildirdi. TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı da yaptığı açıklamada Avukat Meltem Banko’yu tebrik etti. Sanlı, "Avukat Meltem Banko böyle önemli bir görevde tecrübesi ve çalışma azmi düşünüldüğünde muvaffak olacağına dair inancım tamdır" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Amerikan İş Adamları Derneği uzun yıllar boyunca Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin yatırımlarının karşılıklı olarak gelişmesini sağlamış, aynı zamanda Türkiye sınırları haricinde 1990 yılından itibaren SSCB’nin dağılma döneminde Türkiye ile komşu ülkelerin yanı sıra Türki Cumhuriyetlerde de ABD’li yatırımcıların pazara girişine öncülük etmiş 1991 yılında da AmCham vasfını alarak köklü tarihi boyunca ticaretin ve yatırımların gelişimine katkıda bulunduğu gibi Select USA Summit çerçevesinde birçok Türk yatırımcının ABD’ye girişine imkan sağlamıştır. Merkezi İstanbul’da yer alan TABA-AmCham’ın Ankara, İzmir ve Çukurova’da şubeleri ile Gaziantep ve Tekirdağ’ın yanı sıra ABD’de ise New Jersey, Atlanda, Florida (Miami), Texas da (Austin ve Huston) temsilcilikleri bulunuyor. TABA-AmCham ülkemizin ABD’ye yönelik artan ihracat ve yatırımlarında önemli rol sahibi olarak biliniyor."