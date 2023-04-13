Tabala'dan Karaköprü'ye yakın ilgi

Aslen Şanlıurfalı olduğu için Karaköprü Belediyespor’u ağırlamak amacıyla İzzettin Stadı’na gelen Tabala aynı zamanda bölge kulübü olana İDAŞ Çatalcaspor’a da maç öncesi başarı dileklerini paylaştı. Maçın ardından da bir açıklamada bulunan Tabala sezon sonunda Karaköprü Belediyespor’u 2.Ligde görmek istediklerini, İDAŞ Çatalcaspor’un da ligde kalmasını arzuladıklarını söyledi. Tabala “Karaköprü Belediye on numara oynadı. 2 net pozisyon kaçırdılar. Çatalcaspor da mücadeleyi bırakmadı. İki takıma da başarılar diliyorum. İnşallah Çatalcaspor 3. Ligde kalır biz de 2. Lige çıkarız” İfadesini kullandı.