Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yapılan uygulamada, durdurulan araç ve sürücüsü H.A.Ç. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 15 adet fişek olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Aynı uygulamada durdurulan başka bir araç içerisinde bulunan H.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız silah, 2 adet şarjör ve 13 adet fişek olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili sürücülere işlem yapıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi’nde polis ekiplerince T.P. ve Y.C.Ç. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarj, 6 adet dolu fişek ve yaklaşık 50 santimetre olan satır bıçağı olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi üzerinde polis ekibi tarafından durdurulan G.B. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliyle ilgili işlem yapıldı.

Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan C.D isimli şahıs üzerinde yapılan aramada; 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7 adet fişek olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şahsa işlem yapıldı.