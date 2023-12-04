Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı Erenler Mahallesi Akçakoca Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. kız arkadaşı Sibel Kayman’ın evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tabancanın ateşlenmesi neticesinde Sibel Kayman göğsünden, M.K. ise kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Kayman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. M.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise araştırılıyor.