Manisa FK mağlubiyeti ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tacettin Bakacak, “Maçı kazansaydık play-off umutlarımız sürecekti. Çok istedik ama olmadı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karılaştığı Manisa Futbol Kulübü’ne 3-0 yenildi. Maçın ardından konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Tacettin Bakacak, “Kötü bir mağlubiyet aldık. Maçı kazansaydık play-off umutlarımız sürecekti. Çok istedik ama olmadı. Başkanımıza da bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Keçiörengücü her zaman kalbimde. Başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda çok daha iyi bir Keçiörengücü izleriz” diye konuştu.