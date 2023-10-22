Tacikistan'dan Osmangazi projelerine tam not

Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyesi Tacikistan’ın Dangara Belediyesi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti. Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerini yakından inceleyen Tacikistan heyeti, şehircilikten tarihi ve kültürel mirasa yönelik örnek çalışmalara hayran kaldı.

Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi AshrafjonGulovve Osmangazi Belediyesi kardeş belediyesi olan Tacikistan Dangara Belediye Başkanı İslomiddin Rahmon, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Dündar, büyükelçi ve belediye başkanına Osmangazi Belediyesi’nin örnek projelerini gezdirdi.

Başkan Dündar, Tacikistanlı heyete ilk önce Bursa’nın örnek projesi Osmangazi Meydanı’nı gezdirerek yakında açılışı yapılacak proje hakkında bilgi verdi. Daha sonra tüm dünyanın hayran kaldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen heyet, sanal olarak gördükleri Eski Bursa’yı Hisar’da canlı olarak yaşadı. Başkan Dündar, misafirlerine Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi çerçevesinde Arkeopark, Filiboz Mescidi ve Oruçbey Caddesi’ni gezdirerek Bursa’nın tarihi hakkında bilgiler verdi. Üftade Türbesi çevre düzenleme çalışmalarını da yakından inceleyen Tacik heyet, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni de ziyaret etme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediyesi’nin her alanda farklı ve örnek projeleri olduğunu belirten Dangara Belediye Başkanı İslomiddinRahmon, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Dündar ve ekibini tebrik etti. Başkan Dündar da Tacikistan ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda önemli adımlar attıklarını belirterek Orta Asya ile Bursa arasındaki İpek Yolu’nun tekrar canlanması için çalıştıklarını söyledi.