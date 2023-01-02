Taciz ateşi açan 10 PKK /YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Taciz ateşi açan 10 PKK /YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, “Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.