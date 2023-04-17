Tadilat yapılan çatıda yangın çıktı

Kocaeli’de, tadilat yapılan 5 katlı aparmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi, 484. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında büyütme çalışmalarından dolayı tadilat işlemi yapıldı. İftar saatinde işçiler mesailerini tamamlayarak çatıdan ayrıldı. İftardan 4 saat sonrasında ise henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çatıda yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahalesiyle, yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Çatıda maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.