Taekwondocu Almira 3. olarak Silivri'ye madalya ile döndü

Selimpaşalı 11 yaşındaki Siyah Kuşak Taekwondocu Almira Maral Kösedağ, Büyük Çekmece Performans Spor Kulübü sporcusu olarak Silivri'yi gururlandırmaya devam ediyor. 20 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenen İstanbul Avrupa Yakası müsabakalarında 3.lük elde eden, Ahmet Ziylan Ortaokulu 5 A sınıfı öğrencisi, Taekwondocu Kösedağ, yeni hedefine kilitlendi. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası arasında yapılacak şampiyonluk maçında hedefinin birincilik olduğunu ifade etti.