Tağşiş listesindeki pizzacı: 'Sorumluluk tamamen tedarikçiye aittir'

KOCAELİ (İHA) – ’Dana dilimli sosis’ ürününde kanatlı eti çıktığı iddiasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş listesinde yer alan ünlü pizzacı, "Bahsi geçen işlem, tedarikçi firma Tepe Et Ürünleri Pazarlama Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen ’dana dilimli sosis’ ürününden kaynaklanmaktadır. Buna rağmen Tepe Et firması, söz konusu ürünü kendisinin üretmediğini ve satmadığını ileri sürmüş, ilçe tarım müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuştur. Ayrıca bize sattığı üründen farklı bir numune vererek ilçe tarımı yanıltmıştır" açıklamasında bulundu.

Tarım Bakanlığı tağşiş listesinde yayınladı

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan tağşiş listesinde, birçok ünlü markete pizza tedarik eden Joy Pizza Dondurulmuş Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. yer aldı. Firmanın ’dana dilimli sosis’ ürününde kanatlı eti kullandığı ileri sürülürken, Joy Pizza ise ürünün kendilerine ait olmadığını ifade etti. Joy Pizza Dondurulmuş Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti., Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yıldırım bazı haberlerde gerçeğe aykırı ifadelerin yer aldığını kaydetti. Joy Pizza’nın yalnızca dondurulmuş pizza üretimi yaptığına dikkat çekilen açıklamada, "Sucuk, sosis veya benzeri et türevlerinin üretimiyle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Zincir marketlere sunulan tüm ürünlerimizde piliç eti kullanılmakta olup, bu durum hem ürün etiketlerinde hem de ambalajlarda açıkça belirtilmektedir" dedi.

"Bize sattığı üründen farklı bir numune vererek ilçe tarımı yanıltmıştır"

Bahsi geçen işlemin, tedarikçi firma Tepe Et Ürünleri Pazarlama Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen ’dana dilimli sosis’ ürününden kaynaklandığını ileri süren Bülent Yıldırım, "İlgili partiye ait tüm fatura ve sevk irsaliyeleri mevcut olup, sorumluluk tamamen tedarikçiye aittir. Buna rağmen Tepe Et firması, söz konusu ürünü kendisinin üretmediğini ve satmadığını ileri sürmüş, ilçe tarım müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuştur. Ayrıca bize sattığı üründen farklı bir numune vererek ilçe tarımı yanıltmıştır" diye konuştu.

Şirket, yaşanan süreçle ilgili Tepe Et hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulduğunu da duyurdu. Firma ayrıca, Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulduğunu da ifade etti. Yıldırım, "Gıda güvenliği ve mevzuata uygunluk konusunda en yüksek hassasiyetle hareket etmeye devam edeceğiz. Marka değerimizi ve ticari itibarımızı zedeleyici gerçek dışı yayın ve beyanlar karşısında tüm yasal haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.