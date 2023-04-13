Taha Akgül: 'Şu anda 10-12 Dağıstanlı Rus sporcu ile rekabet ediyoruz'

Milli güreşçi Taha Akgül, 10. Avrupa şampiyonluğu için hazırlıklarını tamamladı. Akgül, Dünya Serbest Güreşi’nde 10-12 Dağıstanlı Rus sporcu ile rekabet ettiklerini söyledi.

Serbest Güreş Milli Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 17-23 Nisan’da düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Avrupa şampiyonasına sayılı günler kaldığını ve hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Serbest Güreş Milli Takım kaptanı Taha Akgül, “İyi bir hazırlık süreci geçirdik, takım olarak da hazırız. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak güzel kamp süreçleri geçirdik. Artık bunun bahanesi yok, oraya gittiğimizde Türkiye için elimizden geleni yapacağız. Zaten tecrübeli sporcularız. 9 Avrupa şampiyonluğum var. Tüm madalyaların bir anlamı var, hepsinin ayrı bir manası var ama bu sefer 10. kez Avrupa şampiyonu olacağım. Serbest Güreş’te çift haneli rakamlara çıkabilmek çok zor, Dünya Serbest Güreşi’nde büyük rekabet var. Rusya’nın Dağıstan bölgesi bu güreşin dünyadaki merkezidir. Bizim sıkletlerimizde Rusya’dan sadece bir oyuncu gelmiyor. Hepsi diğer ülkelere transfer oldular. Şu anda 10-12 Dağıstanlı Rus sporcu ile rekabet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonasına 2023 Uluslararası Ranking Turnuvası ile maç eksiği olmadan başlayacağını belirten Akgül, “Önemli bir turnuvaydı, önemli rakiplerim vardı. 4 tane maç yaptım, tecrübe oldu, Avrupa şampiyonası öncesinde ayaklarımın yere basması adına, kendimi görmem adına. Çünkü 1 maç inanın 1 aylık, 2 aylık antrenmana bedel. Ne kadar antrenman yaparsan yap, eğer maç eksiğin varsa çok sıkıntı yaşarsın. En azından onu attık orada. Şampiyonaya gittiğimizde tabii ki stres oluyor ama hakem düdüğü çaldıktan sonra stres kalmıyor. Gerisi tamamen senin istemene ve gayretine kalıyor. O gayret ve istek de bizde var. Oraya çıktığımızda biz her zaman savaşçı ruha bürünüyoruz, ben de öyleyim. İnşallah o ruhla, konsantrasyonumu bozmadan madalyanın saatini bekleyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

2022 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu ayrıca serbest güreşte en iyi güreşçi seçildiğini dile getiren Taha Akgül, “’Rakiplerimin Taha tekrardan eski formuna geldi’ diyerek çekincesi olacaktır. Biz hedef sporcuyuz, kimse bizimle güreşmek istemez ama kurada çıkınca ekstra bir motivasyonla çıkıyorlar. Full konsantrasyonla bize karşı güreşiyorlar. Ben her maç full konsantrasyondayım çünkü hedef belli. Hedefiz, favoriyiz. Bize yenildiklerinde çok bir şey kaybetmiyorlar, ’geçen senenin dünya şampiyonuna yenildim’ diyorlar ama biz kaybettiğimizde çok şey kaybediyoruz. Yükümüz ağır ama üstesinden gelecek tecrübemiz var" dedi.

Metin Topaktaş: “Hedefimiz takım halinde ilk 3 arasında yer almak”

Avrupa şampiyonası öncesi takım olarak hazırlıkları tamamladıklarını ve hedeflerinin ilk 3 ülke arasında yer almak olduğunu söyleyen Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Metin Topaktaş, "Türk milleti olarak, güreş ailesi olarak gurur duyacağımız bir takıma sahibiz. İnşallah hedefimiz takım halinde ilk 3 arasında yer almak ama en üst basamakta yer almak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürdük, çok şükür şu anda bir eksiğimiz yok, hazırız" cümlelerine yer verdi.