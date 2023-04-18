Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Taha Akgül ve Feyzullah Aktrük, rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 125 kilogramda Taha Akgül seribaşı olduğu için tur atladıktan sonra çeyrek finalde Gürcü asıllı Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili’yi 3-1 yendi yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Küba asıllı İtalyan Abraham Jesus Conyedo Ruana’yı 4-0 ile geçen milli güreşçi, finalde ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

92 kilogramda mücadele eden Avrupa Şampiyonu Feyzullah Aktürk, Moldovalı Andrian Grosul’u 5-2 yendi. Çeyrek finalde Ukraynalı Ilia Archaia’yı da 6-0’lık skorla deviren Aktürk, yarı finalde dünya 3.’sü Miriani Maisuradze’yi 11-1 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Feyzullah Aktürk, finalde Azerbaycanlı rakibi Osman Magomadov ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonu (74 kg) Soner Demirtaş ise Moldovalı rakibi Nicolae Grahmez’i 7-0 yendi. Çeyrek finalde İtalyan Frank Chamizo Marques ile çekişmeli geçen maçta 6-1 önde olan Soner, son dakikada verdiği puanlarla 8-6 yenildi. Milli güreşçi repesajda Azerbaycanlı Dzhabrail Gadzhiev ile karşılaşacak. Gadzhiev’i yenerse bronz madalya için Bulgar rakibi Ali Pasha Ruslan Umarpashaev ile karşılaşacak.

U23 Avrupa Şampiyonu 61 kilogramda Emrah Ormanoğlu, İsrailli Daniel Popov’u 11-1 yendi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Ermeni Arsen Harutyunyan’a yenilen Ormanoğlu, bronz madalya için Fransız Arman Eloyan ile karşılaşacak.

86 kilogramda mücadele eden Fatih Erdin, Rus asıllı Fransız Ruslan Yurievitc Valiev’i zorlu mücadele sonunda 2-1 yenerken, Avrupa 2.’si Azerbaycanlı Abubakr Abakarov’a çekişmeli müsabakada 7-5 mağlup oldu.