Taha Kılınç ile Alem-i İslam seminerleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Taha Kılınç ile Alem-i İslam Seminerleri’ için kayıtlar başlıyor. 10 Eylül Pazar günü 8 farklı oturumun gerçekleştirileceği seminerlerde Yazar Taha Kılınç İslam şehirlerini anlatacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Taha Kılınç ile Alem-i İslam Seminerleri’ için kayıtlar başlıyor. Yazar Taha Kılınç’ın kaleme aldığı makalelerden derlenen ve kitaplaştırılan Alem-i İslam yazıları seminer programında ele alınacak. 10 Eylül Pazar günü 8 farklı oturumun gerçekleştirileceği buluşmalarda katılımcılara ‘Âlem-i İslam’ kitap seti hediye edilecek. Seminer kayıtları 1 Eylül Cuma günü başlayacak ve 5 Eylül Salı’ya kadar devam edecek. Kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden alınacak.

10 Eylül Pazar günü AKM’de gerçekleştirilecek seminer programında Yazar Taha Kılınç, İslam şehirlerini anlatacak. Çalışmalarının temel hedefini ‘Sınırlarımızın ötesinde yaşananları meraklı ve ilgili bakışların dikkatine sunmak’ olarak tanımlayan Kılınç, 8 bölümden oluşan seminer programında Sakaryalı kültür sanat dostlarıyla buluşacak.